Путин: надо реализовать на практике включение муниципалитетов в единую систему власти

НОВО-ОГАРЕВО, 3 июля. /ТАСС/. Необходимо заняться реализацией на практике новой конституционной нормы о включении муниципалитетов в единую систему публичной власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок к конституции.

"Что касается муниципального уровня власти, я считаю, что это чрезвычайно важная вещь, которая теперь зафиксирована в конституции, а именно то, что муниципалитеты включаются в единую систему публичной власти в стране, и она перестает быть разорванной", - указал Путин.

"Но от принятия этой нормы в конституции и до реализации на практике всех связанных с ней положительных моментов мы должны как следует поработать, - добавил он. - Мы все вместе должны задаться целью реализации конституционных полномочий, которые сейчас возникают в этой сфере".