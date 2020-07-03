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Голосование по поправкам в конституцию

Жээнбеков в разговоре с Путиным подчеркнул важность итогов голосования по Конституции РФ

Также стороны обсудили ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важное значение итогов состоявшегося общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"С учетом ранее направленного поздравления с успешным проведением голосования по вопросу одобрения изменений в Кон ституцию Российской Федерации президент Киргизии особо подчеркнул важное значение волеизъявления российских граждан для поступательного социально-экономического развития страны и укрепления ее суверенитета", - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран в беседе "затронули ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области, а также вопросы оказываемой Россией помощи в деле борьбы против распространения коронавирусной инфекции". Президенты России и Киргизии условились о продолжении взаимодействия на этом направлении.

Разговор состоялся по инициативе киргизской стороны.

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Путин, Владимир ВладимировичКиргизияРоссияЖээнбеков, Сооронбай ШариповичГолосование по поправкам в конституцию
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