Патрушев обсудил с израильским коллегой борьбу с коронавирусом, международную безопасность

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу провел телефонные переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Как сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ, "стороны обсудили ряд вопросов российско-израильского сотрудничества в сфере безопасности, обменялись мнениями по международной ситуации, отдельно рассмотрели тематику противодействия новой коронавирусной инфекции".

В российском Совбезе сообщили также, что Бен-Шаббат отметил высокое значение проведенного 24 июня парада Победы. "Председатель Совета национальной безопасности Израиля заверил российскую сторону в неизменности политики Израиля по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне", - говорится в сообщении.

Также Бен-Шаббат поздравил российского коллегу с успешным проведением голосования по поправкам в Конституцию РФ. "Меир Бен-Шаббат поздравил Николая Патрушева с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Патрушев и Бен-Шаббат проводили в Москве встречу в ноябре 2019 года. Тогда, как сообщала пресс-служба аппарата СБ РФ, отдельное внимание было уделено сирийскому урегулированию и российско-израильскому сотрудничеству по линии военных ведомств и органов юстиции. До этого в июне 2019 года в Иерусалиме состоялась трехсторонняя встреча РФ-США-Израиль с участием Патрушева, Бен-Шаббата и на тот момент помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Центризбирком России на заседании в пятницу принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Согласно документу, поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.

Обновленная редакция основного закона вступит в силу 4 июля.