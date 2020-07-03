Рабочая группа по поправкам к конституции продолжит работу в прежнем составе

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке поправок в конституцию продолжит работу в прежнем составе и займется мониторингом реализации в законодательстве новых положений основного закона страны. Об этом ТАСС заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Президент РФ Владимир Пути на встрече с рабочей группой в пятницу сказал, что она может продолжить работу, чтобы вести правотворческую деятельность, отметив, что предстоит огромная работа по обновлению законодательной базы, которая будет требовать знаний и опыта участников группы.

"Рабочая группа продолжит работу в том же составе. Ее задачи - мониторинг реализации в законодательстве новых положений конституции и учет предложений граждан, которые не вошли в текст основного закона", - сказал Клишас по итогам встречи рабочей группы с главой государства.

Рабочая группа по подготовке поправок к конституции была создана указом президента РФ 15 января. Она в том числе собирала предложения о внесении изменений в основной закон страны от всех желающих. В процессе работы в группу поступило более 600 предложений от общественных объединений, граждан, из которых около половины тем или иным образом были учтены в тексте поправок. При этом число официальных поправок от субъектов права законодательной инициативы перевалило за 300.

Всего в составе рабочей группы 75 человек: законодатели, эксперты, общественные и культурные деятели. Возглавляют группу три сопредседателя: глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Закон о поправке к Конституции РФ был принят Госдумой 11 марта и в тот же день одобрен Советом Федерации. Затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. В законе было прямо указано, что поправки вступят в силу лишь в случае их поддержки гражданами, об этом же неоднократно говорил Путин. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня, основным днем было 1 июля. Согласно данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.