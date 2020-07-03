Лавров и Салех обсудили консолидацию международных усилий по Ливии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спикер Палаты представителей Ливии (избранного постоянного парламента на востоке страны) Акила Салех на встрече в пятницу в Москве подчеркнули необходимость продолжения международных усилий по ливийскому урегулированию. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждены задачи консолидации международных усилий в поддержку ливийского урегулирования при опоре на решения Международной конференции по Ливии, состоявшейся в Берлине 19 января, и резолюцию 2510 СБ ООН. В этой связи отмечалась особая актуальность назначения нового спецпредставителя генсекретаря ООН по Ливии", - информировали в дипведомстве.

С российской стороны была акцентирована важность безотлагательного прекращения боевых действий и запуска инклюзивного диалога с участием всех ведущих ливийских политических сил и общественных движений, обратили внимание в МИД.

"В этом контексте была выражена принципиальная поддержка "Каирской декларации" от 6 июня, создающей основу для налаживания под эгидой ООН межливийских переговоров с целью выработки компромиссных решений имеющихся разногласий, формирования в Ливии единых государственных органов власти и достижения всеобъемлющего национального примирения в интересах обеспечения территориальной целостности и суверенитета страны", - пояснили в министерстве.

Лавров сообщил о возобновлении работы посольства России в Ливии, которое будет временно базироваться в Тунисе, и подтвердил готовность российских экономических операторов активизировать свою деятельность в Ливии по мере нормализации обстановки.