В Балтийске установили памятный знак в честь принятия поправок в конституцию

БАЛТИЙСК (Калининградская область), 3 июля. /ТАСС/. Памятный знак в ознаменование принятия поправок в конституцию РФ и в частности статьи номер 67 о защите суверенитета и территориальной целостности страны установили в пятницу на северном молу Балтийска, который является самым западным городом России, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Эта земля отвоевана нашими дедами. Здесь, на северном молу у берега моря в самом западном городе страны мы закрепили этот знак в память о принятии поправки, закрепившей неделимость российских территорий", - сказал ТАСС на церемонии глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников.

Надпись на памятном знаке гласит "Родной земли не отдадим ни пяди". За ней размещен текст пункта 2 статьи 67 конституции РФ, говорящей о том, что Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности.

"Конечно, это, наверное, одна из самых важных и самых близких для жителей Калининградской области [поправок], потому что целостность Российской Федерации для нас это, наверное, одно из самых актуальных", - сказала на церемонии ТАСС председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская.

В голосовании по поправкам в конституцию приняли участие 56,4% избирателей. В поддержку поправок высказались 72,15% участников голосования, против - 27,02%, голосование прошло без серьезных нарушений.

Как отметил губернатор области Антон Алиханов, для жителей региона 67 статья конституции имеет особое значение с учетом особенностей истории области и попыток пересмотра итогов Второй мировой войны. "К сожалению, были разные вбросы, причем, на уровне таких вот достаточно высоких политиков в соседних государствах относительно их каких-то претензий на нашу территорию. Поэтому, я думаю, что для нас, для жителей нашего региона, это такая особая поправка", - сказал он.