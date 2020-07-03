"Единая Россия" в Коми поддержала выдвижение Владимира Уйбы на пост главы региона

СЫКТЫВКАР, 3 июля. /ТАСС/. Коми региональное отделение партии "Единая Россия" поддержало выдвижение врио главы республики Владимира Уйбы на должность руководителя региона. Такое решение приняли единогласно делегаты прошедшей в пятницу региональной партийной конференции, на которую в Сыктывкар прибыл секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

"Прошу вас сегодня на конференции поддержать выдвижение на пост главы республики Владимира Уйба. Для нас не существует кампании по выбору высшего должностного лица отдельно от кампании в Госсовет или муниципальные советы. Мы все одна команда - и команда главы, и партия, и фракция "Единой России" в Госсовете", - сказал Турчак.

Он отметил, что в пятницу днем у него состоялась встреча с врио главы региона. "Я знаком с Владимиром Викторовичем [Уйбой] давно, по своей губернаторской работе и до этого. Он порядочный человек, настоящий. Он искренне переживает за то, что происходит в республике. И он настроен на конструктивное взаимодействие", - сказал Турчак, отметив, что сам врио руководителя региона не смог принять участие в конференции из-за видеоконференции с руководством страны.

Выдвижение Уйбы ранее поддержали генеральный совет партии и президиум отделения "Единой России" в Коми, сообщила секретарь регионального отделения Наталья Михальченкова.

Владимир Уйба первым из кандидатов на пост главы республики подал документы в избирком о самовыдвижении, отметив, что не состоит ни в какой партии, со всеми на равных и готов к конструктивному сотрудничеству. Всего в Коми пять претендентов на должность высшего должностного лица, это также представитель Коммунистической партии социальной справедливости Сергей Пономарев, кандидат от ЛДПР, предприниматель и депутат Совета Усинска Андрей Никитин, Виктор Бетехтин от регионального отделения партии "Зеленая альтернатива" и лидер КПРФ в регионе, депутат Госсовета Коми Олег Михайлов.

Досрочные выборы главы Коми проводятся в связи с тем, что бывший руководитель Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, президент России Владимир Путин ее принял. Врио главы республики был назначен Владимир Уйба, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России. 17 апреля Уйба заявил, что намерен участвовать в выборах руководителя региона в сентябре этого года. Госсовет Коми 29 апреля принял изменения в региональный закон о выборах и референдумах, разрешив выдвигаться на выборы главы республики самовыдвиженцам. До этого момента такое право имели только представители политических партий.