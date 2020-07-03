"Российская газета" опубликует обновленную Конституцию РФ 4 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Издание "Российская газета" опубликует обновленную версию Конституции Российской Федерации в субботу, 4 июля. Текст будет опубликован в печатной версии издания и на официальном сайте, сообщили ТАСС в пресс-службе "Российской газеты".

"Российская газета" в номере от 4 июля опубликует обновленную Конституцию Российской Федерации. Поправки вступают в силу 4 июля 2020 года. В Хабаровске номер с текстом конституции уже печатается и скоро поступит в киоски и почтовые ящики подписчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на официальном сайте издания текст основного закона будет вывешен после полуночи. "Завтрашний номер "Российской газеты" выйдет тиражом 108 тыс. экз., а тираж следующего выпуска "Российской газеты - Неделя" превысит 3 млн экз.", - уточняет пресс-служба.

Закон о поправке к Конституции РФ был принят Госдумой 11 марта и в тот же день одобрен Советом Федерации. Затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. В законе было прямо указано, что поправки вступят в силу лишь в случае их поддержки гражданами, об этом же неоднократно говорил Путин. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня, основным днем было 1 июля. Согласно данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.