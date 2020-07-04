Козак: говорить о прорыве на встрече по Украине в Берлине едва ли приходится

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Обстоятельный разговор состоялся во время встречи политических советников глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине, но говорить о прорыве на переговорах едва ли приходится. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь", - сказал он. "Сегодня состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями", - отметил Козак. "Достаточно времени потребовалось для того, чтобы уяснить позицию Украины в отношении самого Комплекса мер и других минских соглашений", - добавил он, указав на то, что "из Киева звучат самые разные интерпретации", в том числе о значении договоренностей, каким образом их толковать.

По его словам, удалось приблизиться по вопросу комплекса дополнительных мер по прекращению боевых действий в Донбассе. До проведения саммита "нормандской четверки" нужно реализовать решения встречи в Париже, договориться по вопросу особого статуса донбасса в Берлине не удалось из-за позиции Киева, добавил Козак.