Власти Москвы: внести изменения в бюллетень можно лишь на устройстве участника голосования

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Возможность вносить изменения в бюллетень доступна до его отправки только на устройстве, с помощью которого голосует участник онлайн-голосования. Сторонние программы не могут изменить выбор в бюллетенях онлайн-голосования после того, как они отправлены в систему, сообщил ТАСС в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Ранее программисты из технической группы онлайн-голосования в опубликованном коде программного обеспечения обнаружили фрагмент, с помощью которого, как они утверждают, можно подключить дополнительный скрипт, который сможет управлять элементами на странице электронного бюллетеня, в том числе подменять значение выбора, который делает избиратель.

"Такого функционала по подмене голоса, во-первых, никогда не было. Во-вторых, указанный кусок кода, в этом году на голосовании не использовался. Это можно проверить в коде системы электронного голосования, выложенном на GitHub [веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки]", - сказал Костырко.

Также IT-специалисты указали, что существует связка электронного бюллетеня и cookie [небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя] в браузере пользователя. "Cookie на каждом домене [адрес сайта в интернете] своя. Политика браузера ограничивает возможность передачи таких данных к серверу, если не совпадает домен. По этому принципу бюллетень и располагается на другом домене, чтобы полностью изолировать окружение, которое видит наш сервер", - сказал Костырко, отметив, что названия cookie в браузерах разных пользователей могут совпадать, но при этом разными будут данные самого браузера, что также обеспечивает безопасность голосования.

"Связка cookie с телефоном - это стандартный механизм, который используется, например, чтобы защищать пользователя от взлома личного кабинета. Избиратель авторизовался на сайте подтверждения участия, ввел свои данные, и для работы системные администраторы голосования получили его профиль, включая телефон. Сессия привязана к профилю и телефону, в чем нет угрозы или новшества", - сказал он.

Собеседник агентства также отметил, что различные домены не имеют доступов к cookie друг друга. "Когда вы впервые переходите на домен бюллетеня, сервер бюллетеня присваивает вам вашу сессию на другом домене, так как сессия формы никогда не сможет поступить в бюллетень по политике ограничения браузера. Сессия на бюллетень обеспечивает доступ избирателю к его же бюллетеню. Вы можете его открыть неоднократно и даже после случайного выключения компьютера, что было сделано для вашей безопасности", - сказал Костырко.

О голосовании

Общероссийское голосование по внесению изменений в текст Конституции РФ началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента Владимира Путина был назначен на 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавируса. Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен. Также было предусмотрено дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ, в котором принимали участие жители Москвы и Нижегородской области, оно началось 25 июня в 10:00 мск и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Чтобы получить электронные бюллетени, пользователям необходимо было авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появлялся после введения кода, который приходил в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Система онлайн-голосования работала штатно на протяжении всего периода дистанционного электронного голосования. 27 июня в 21:12 мск была совершена попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ через сервис для наблюдения за работой онлайн-системы, но сбоя в системе не произошло. Все голоса онлайн-избирателей были учтены, а доступ к ноде наблюдателя был восстановлен.

Для участия в нем было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Итоговая явка на дистанционное электронное голосование составила 93,02%.