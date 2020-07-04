ЛДПР согласовала депутата Госдумы Евгения Маркова в кандидаты на пост губернатора Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июля. /ТАСС/. Ханты-Мансийское региональное отделение ЛДПР в ходе внеочередной конференции 4 июля согласовало для включения в список от партии на пост губернатора Ханты-Мансийского автономного округа депутата Госдумы Евгения Маркова. Он также поддержан Высшим советом партии, планируется что на следующей неделе он подаст документы губернатору Тюменской области Александру Моору, сообщил в субботу ТАСС координатор регионального отделения ЛДПР в Югре Евгений Данников.

В конце июня Данников сообщал ТАСС, что координационный совет Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР предложил включить в список кандидатов на пост главы Югры трех человек: депутата Госдумы Маркова, руководителя фракции ЛДПР в ХМАО Виктора Сысуна и депутата Тюменской областной думы Михаила Селюкова. Список был направлен в Высший совет ЛДПР.

"По представлению Высшего совета ЛДПР на конференции выдвинули и согласовали одного кандидата - Евгения Маркова. Теперь мы снова его кандидатуру отправим в Высший совет партии на согласование. Думаю, 6-7 июля мы получим согласование", - сказал собеседник агентства.

По его словам, планируется, то Марков прилетит в Тюмень и сам подаст документы. "Скорее всего, Марков лично прилетит в Тюмень и на следующей неделе до 10-11 июля сам сдаст губернатору Тюменской области", - уточнил Данников.

Губернатор ХМАО выбирается депутатами думы автономного округа сроком на пять лет. В 2020 году избрание состоится в единый день голосования 13 сентября из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Ему их в свою очередь предлагают фракции думы Югры: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Такая система выборов принята в ряде регионов страны, в том числе в ХМАО и ЯНАО, которые территориально и административно входят в состав Тюменской области, при этом наделены статусом равноправных субъектов РФ.

В настоящее время губернатором Югры является Наталья Комарова, она возглавляет регион с 2010 года. 3 июня президент России Владимир Путин поддержал ее намерение переизбраться на новый срок полномочий главы Югры, а 16 июня президиум генсовета "Единой России" также одобрил ее выдвижение на данный пост.