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В МИД России не исключают, что из Договора по открытому небу могут выйти другие страны

Здание МИД РФ Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Марина Лысцева/ТАСС

В МИД РФ не исключают, что после выхода США из Договора по открытому нему из соглашения могут выйти и другие страны. В Москве также абсолютно уверены, что, несмотря на конференцию по ДОН 6 июля, Вашингтон не поменяет решение о выходе из договора. Замглавы МИД Рябков заявил, что Москва не ведет с Вашингтоном никаких разговоров о "приемлемой для РФ роли" на расширенном саммите G7.

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