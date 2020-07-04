В МИД России не исключают, что из Договора по открытому небу могут выйти другие страны

В МИД РФ не исключают, что после выхода США из Договора по открытому нему из соглашения могут выйти и другие страны. В Москве также абсолютно уверены, что, несмотря на конференцию по ДОН 6 июля, Вашингтон не поменяет решение о выходе из договора. Замглавы МИД Рябков заявил, что Москва не ведет с Вашингтоном никаких разговоров о "приемлемой для РФ роли" на расширенном саммите G7.