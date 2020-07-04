Рябков назвал ущербной идею проведения расширенного саммита G7

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без КНР невозможно. Об этом заявил в субботу ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Так называемая расширенная семерка как идея ущербна, потому что для нас непонятно, каким образом авторы этой инициативы планируют рассматривать китайский фактор, - указал замминистра. - Без Китая обсуждать те или иные вопросы в современном мире просто невозможно. Поэтому, что касается каких-либо обсуждений на счет нашего участия в саммите "Группы семи", мне кажется, посол [США в России Джон] Салливан просто ошибся".

В этой связи Рябков напомнил о российской инициативе по проведению саммита пятерки Совета Безопасности ООН. "Это совершенно другой формат. И мы считаем, что в этом формате работа, в том числе по наиболее острым, актуальным, современным темам и вызовам оптимальна", - указал он.

Повестка дня саммита "пятерки" СБ ООН

Москва продолжает прилагать дипломатические усилия для разработки повестки дня саммита "пятерки" СБ ООН, заявил Сергей Рябков.

"Мы сейчас продолжаем дипломатические усилия для того, чтобы разработать общеприемлемую повестку дня этого мероприятия, - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Внесли соответствующие предложения другим партнерам по "пятерке", ждем их реакции".

23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста президент России Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит пятерки постоянных членов СБ ООН. Как сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, "пятерка" размышляет над тем, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Министр пояснил, что с этой целью согласовано проведение видеоконференции, обсуждается дата ее проведения.

25 июня на видеоконференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что саммит "пятерки" СБ удастся провести до конца сентября.

Участие РФ в расширенном саммите G7

Рябков также сообщил, что Москва не ведет с Вашингтоном никаких обсуждений о "приемлемой для РФ роли" на расширенном саммите G7.

"Никаких обсуждений такого рода мы не вели и не ведем, - сказал высокопоставленный дипломат, комментируя заявление посла США в РФ Джона Салливана. - Это довольно странное заявление, которое, мягко говоря, вызвало у нас вопросы".

Замминистра напомнил, что эта тема обсуждалась в ходе телефонного разговора лидеров двух стран. "Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным эту тему затронул. Наш президент на нее отреагировал", - указал он.

"На нашем уровне мы не раз давали пояснения, что семерка - это отмирающий формат, - подчеркнул собеседник агентства. - Он все менее и менее имеет отношение к современным процессам. Есть другие более перспективные, более инклюзивные и во всех отношениях более привлекательные форматы".

Среди таких форматов, по словам замминистра, G20, БРИКС и ШОС. "Вот там нужно работать над новой повесткой дня для мира и международных отношений, - продолжил Рябков. - Вот там нужно сосредоточиться на поиске подлинных коллективных решений, к которым, как я надеюсь, американская сторона все же проявит интерес, а не будет и дальше руководствоваться своими односторонними подходами как в сфере контроля над вооружениями".