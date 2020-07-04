Рябков: заявления США о голосовании в РФ осложняют перспективу нормализации отношений

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Заявления США о якобы имевших место попытках российских властей "манипулировать" результатами голосования по поправке к конституции РФ лишь осложняют перспективу нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил в субботу ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Морган Ортагус Рябков признал, что в Москве привыкли к разного рода информационным вбросам относительно наших внутренних процессов. "На укрепление государственности и совершенствование конституции эти импульсы никакого влияния не оказывают, - подчеркнул Рябков. - Все же надеемся, что в администрации США понимают, что без последствий такого рода действия не проходят. Они и осложняют перспективу нормализации отношений".

"Конечно, вызывает сожаление, что российская тема в целом эксплуатируется в США в ходе их собственной внутренней борьбы, которая временами предпринимает абсолютно гротескные формы, - отметил Рябков. - Это беспрецедентный уровень поляризации американского общества и во многих случаях борьба без правил, в которой российская тема и российский фактор являются лишь инструментом. Это печальное явление, но оно наблюдается уже в течение многих лет, поэтому ничего сенсационного или необычного в этом мы не видим".

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Центризбирком России на заседании в пятницу принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.