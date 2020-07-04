Иван Белозерцев выдвинут кандидатом на выборы губернатора Пензенской области

ПЕНЗА, 4 июля. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выдвинут в качестве кандидата для участия в выборах главы региона от партии "Единая Россия". Соответствующее решение было принято на конференции регионального отделения партии в Пензе, передает корреспондент ТАСС.

На выдвижение в качестве кандидата для участия в выборах губернатора Пензенской области, которые пройдут 13 сентября, претендовали действующий глава региона Иван Белозерцев и депутат заксобрания области Владимир Кириллов. "За Белозерцева проголосовали 119 делегатов конференции, за Кириллова - пять делегатов", - сообщил председатель счетной комиссии Олег Куроедов.

Ранее в качестве кандидатов для участия в выборах были выдвинуты Анна Очкина ("Справедливая Россия") и Александр Васильев (ЛДПР). Помимо выборов главы региона, 13 сентября состоятся довыборы депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу. Депутатский мандат стал вакантным после перехода депутата Леонида Левина, представлявшего "Справедливую Россию", на работу в аппарат правительства РФ.

Иван Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Орловской области. В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище им. В. И. Ленина, в 1992 году - Гуманитарную академию Вооруженных сил РФ. В 2000 году был избран депутатом Пензенской городской думы, в 2004-2005 - председатель гордумы, с 2005 по 2012 году - глава города Пензы, в 2012-2015 года - депутат Заксобрания Пензенской области, председатель регионального парламента.

25 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Ивана Белозерцева временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. 13 сентября 2015 года Белозерцев одержал победу на выборах, набрав 86,04% голосов избирателей. 21 сентября того же года Иван Белозерцев официально вступил в должность губернатора Пензенской области.