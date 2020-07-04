МИД РФ: талибы могут прийти к власти в Афганистане в составе коалиционного правительства

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) могут прийти к власти в Афганистане в составе коалиционного правительства, попытка захвата власти талибами настроит против них все мировое сообщество. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

"Талибы вернутся к власти как часть коалиционного правительства <...> Я не говорю, что все талибы белые и пушистые. Там есть серьезный сегмент радикалов, у которых есть логика. Они говорят своим: "Ребята, чего нам договариваться с этими марионетками, когда мы сейчас еще поднажмем, еще пару лет повоюем, и американцы все равно сбегут, и мы все возьмем сразу, а не часть", - отметил дипломат.

При этом, подчеркнул Кабулов, "благоразумная" часть талибов понимает, что при подобных попытках захватить власть "против них будут все", в том числе Россия.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь обязуются не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.