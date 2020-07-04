МИД РФ: обвиняющая Россию в сговоре с талибами разведка США участвует в наркоторговле

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Разведка Соединенных Штатов, обвиняющая Россию в сговоре с членами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), участвует в наркотрафике. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" .

"Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно - в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес. Каждый афганец вам в Кабуле расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить", - сказал Кабулов.

"Эта тайна - секрет Полишинеля, которая всем уже оскомину набила. Все махнули [на нее] рукой, как на данность", - добавил он.

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало талибов совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Позднее издание информировало, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовностью предоставлять денежные вознаграждения участникам радикального движения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал упомянутые утверждения ложью и "абсолютной уткой". МИД РФ охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.

2 июля спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о необходимости мер в отношении России в связи с приписываемыми последней контактами с движением "Талибан" против американских войск в Афганистане.