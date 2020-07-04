Эксперты рабочих групп РФ и США по стратегической стабильности встретятся в середине июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сроки проведения экспертных консультаций России и США по стратегической стабильности не изменились, они начнутся в середине июля. Об этом заявил в субботу ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По срокам ничего не поменялось, экспертные консультации начинаются с середины июля, - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Конечно, факт сохраняющегося отсутствия регулярного авиасообщения является осложняющим моментом, но он преодолим".

"Будем продолжать работать в этом направлении, чтобы в полной мере реализовать договоренности, достигнутые на встрече со [спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом] Биллингсли в Вене", - добавил Рябков.