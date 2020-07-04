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Политический кризис в Венесуэле
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В МИД РФ возмущены решением суда в Лондоне дать Гуайдо доступ к золотому запасу Венесуэлы

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что суд даже не пытался дать правовую оценку претензиям Хуана Гуайдо, а лишь последовал позиции британской исполнительной власти
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Решение Высокого суд Лондона признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в качестве "врио президента" Венесуэлы и предоставить ему доступ к золотому запасу этой страны возмутительно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся в субботу на сайте российского дипведомства.

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"С озабоченностью отмечаем, что Высокий суд Лондона принял решение признать Хуана Гуайдо в качестве "врио президента" Венесуэлы и предоставить ему доступ к золотому запасу этой страны, хранящемуся в Банке Англии, - отметила дипломат.

"Это решение возмутительно. Насколько можно понять из заявления верховного судьи Найджела Тира, лондонский суд даже не пытался дать правовую оценку претензиям Гуайдо, а лишь последовал позиции британской исполнительной власти, ранее, дескать, "однозначно признавшей" Гуайдо "президентом Венесуэлы" - а "двух президентов у Венесуэлы быть не может". Очевидно, в Великобритании независимость суда работает лишь пока позиция судей согласуется с мнением правительства", - добавила она.

Захарова отметила, что ряд европейских стран пытается сделать "токсичным" любое сближение венесуэльской оппозиции и властей.

"Со стороны Евросоюза был принят пакет санкций в отношении группы политиков страны, в том числе из оппозиционного лагеря, которые выступают за налаживание конструктивного диалога с властями. Важно, что усилиями руководителей внешнеполитических служб Венесуэлы и ЕС удалось, тем не менее, предотвратить дальнейшее разрастание дипломатического кризиса", - напомнила она.

"Шаги, предпринятые в европейских столицах, не только не способствуют этому, но и грозят завести ситуацию в тупик. Их инициаторы расписываются в собственном бессилии, в отсутствии цивилизованных идей на треке венесуэльского урегулирования. Цель прежняя - сделать "токсичным" любое сближение оппозиции с чавистами, помешать конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения", - добавила Захарова.

Теги
ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеЗахарова, Мария ВладимировнаГуайдо, Хуан
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