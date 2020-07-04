МИД РФ: вопросы деконфликтинга нужно решать УКГВ ООН в прямом сотрудничестве с Дамаском

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия исходит из того, что вопросы механизма ООН по деконфликтингу гражданских объектов в Сирии должны решаться Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) в прямом взаимодействии с правительством этой арабской республики. Об этом говорится в субботу в сообщении МИД РФ о механизме ООН по гуманитарному деконфликтингу гражданских объектов в Сирии.

В российском дипведомстве напомнили, что этот механизм был создан в 2014 году. "По сути, речь идет об односторонней инициативе УКГВ ООН, которая не опирается ни на нормы международного гуманитарного права (МГП), ни на резолюцию СБ ООН. При этом в руководящем документе, регламентирующем функционирование данного механизма, четко прописано, что он не является юридически обязывающим инструментом, а участие в нем носит сугубо добровольный характер. Указывается также, что в уведомительном порядке перечни гражданских объектов направляются представителям России, США и Турции, - обратили внимание в МИД РФ. - Правительство САР "выведено за скобки" данной работы, зато УКГВ подписало некую декларацию с боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирии, о соблюдении МГП и оказании гуманитарного содействия".

"Россия всегда исходила из того, что вопросы деконфликтинга гражданских объектов и оказания гуманитарной помощи должны решаться УКГВ в прямом взаимодействии с законным правительством Сирийской Арабской Республики, страны - члена ООН", - отметили в министерстве.

"Неоднократно указывали на недопустимость произвольного наделения "защищенным статусом" неких объектов в Идлибе, к которым ООН доступа не имеет. А значит - не может удостовериться, используются ли данные объекты по прямому назначению или захвачены террористами и переоборудованы в военные локации, - напомнили на Смоленской площади. - На эти же фундаментальные огрехи в работе механизма обратили внимание и члены комиссии ООН по расследованию инцидентов на северо-западе САР, высказав 13 рекомендаций по исправлению недостатков в его функционировании".

Кроме того, как отметили в дипведомстве, остается загадкой, как деконфликтинг применялся в Ракке, Хаджине и Багузе, "которые США и их союзники буквально "сровняли с землей" - в Ракке, по данным ООН, не осталось ни одного медицинского учреждения, не пострадавшего в результате боевых действий. "Неясно и то, как боевики выполняют заключенную с УКГВ декларацию. Это не говоря уже о хронических проблемах ооновцев с "разбросом" в координатах и неспособностью обеспечить надлежащую маркировку конвоев и грузов за 6 лет существования трансграничных поставок гуманитарной помощи в САР", - отметили в МИД РФ.

Откровенная политизация

В дипведомстве также обратили внимание на вызывающие удивление заявления, в частности главы внешнеполитического ведомства Великобритании о том, что "выход России из механизма деконфликтинга является неоправданным и неприемлемым, нарушает нормы международного гуманитарного права". "Поразительно, что это говорит представитель страны, вооруженные силы которой нанесли в общей сложности более 4 500 воздушных ударов по территории Сирии и Ирака. Только в ходе одной из таких атак - по Ракке в августе 2017 года - погибли десятки мирных жителей, что подтвердили в командовании международной антиигиловской коалиции. Однако на это в Лондоне дали следующее объяснение: "риск непреднамеренного убийства гражданских лиц не может быть полностью исключен, главным образом по причине бесчеловечного поведения противника, использующего людей в качестве "живого щита", - отметили в министерстве.

"Видимо, по мнению британских представителей, в Ракке и Идлибе разные гражданские лица, как впрочем, и террористы, даже несмотря на то, что таковыми их признал СБ ООН. Данное обстоятельство, правда, также не мешает УКГВ подписывать с ними декларации, игнорируя правительство САР", - добавили на Смоленской площади, отметив, что "все это лишний раз подтверждает откровенную политизацию сирийского гуманитарного досье и неприкрытое желание использовать его в целях, далеких от реальной заботы о мирных людях".

Решение о выходе

29 июня заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сообщил, что Россия 23 июня уведомила ООН о том, что "не будет далее участвовать в системе гуманитарных предупреждений, которую ООН и ее гуманитарные партнеры использовали, чтобы делиться информацией со сторонами конфликта".

Как пояснил на заседании постпред России при ООН Василий Небензя, Москва приняла решение о выходе из системы деконфликтинга ООН в Сирии, так как ряд объектов, называемых гуманитарными, использовался террористами. Дипломат напомнил, что этот механизм действовал на добровольной основе и не закреплялся решениями Совбеза или другими правовыми основаниями.