РФ просит партнеров по сделке с Ираном искать пути выхода из кризиса без чрезвычайных мер

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. РФ призывает партнеров по ядерной сделке с Ираном найти пути выхода из кризиса, не прибегая к чрезвычайным мерам. Об этом в субботу сообщается на сайте МИД РФ.

"Принципиальная позиция российской стороны состоит в том, что все возникающие в ходе реализации СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) вопросы должны урегулироваться в рамках Совместной комиссии. Однако лучше делать это, не прибегая к чрезвычайным мерам и не загоняя процесс поиска развязок в искусственный цейтнот", - комментирует ситуацию МИД РФ.

РФ напоминает, что важно "продолжать руководствоваться теми высокими целями, которые заданы в СВПД и резолюции СБ ООН 2231" несмотря на трудности и разногласия, и стараться находить общий язык.

Уточняется, что иранская сторона недовольна тем, как европейские участники СВПД справляются со своими обязательствами. Из обращения министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада 3арифа следует, что иранская сторона считает необходимым рассмотреть этот вопрос на уровне Совместной комиссии в рамках процедур, предусмотренных параграфом 36 СВПД.

СВПД постоянно сталкивается с трудностями, начиная с мая 2018 года. Тогда США разорвали договоренности в одностороннем порядке и отказались от всех своих обязательств в рамках "ядерной сделки" и начали вопреки резолюции СБ ООН 2231 восстанавливать и ужесточать односторонние санкции против Ирана.