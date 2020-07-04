Депутата ростовской гордумы от "Справедливой России" выдвинули на выборах губернатора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июля. /ТАСС/. Ростовское региональное отделение партии "Справедливая Россия" приняло решение выдвинуть кандидатом в губернаторы Ростовской области руководителя партийной фракции в городской думе Ростова-на-Дону Алексея Лященко. Об этом в субботу сообщил ТАСС первый заместитель председателя фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе Михаил Емельянов.

"Кандидатом в губернаторы мы выдвинули Лященко Алексея Васильевича. Это мой многолетний помощник, депутат городской думы [Ростова-на-Дону], лидер нашей фракции в городской думе, председатель комиссии по предпринимательству, очень опытный человек, который знает проблемы нашей области, проблемы экономики. Мы считаем, он достойно выступит на выборах губернатора", - сказал собеседник агентства.

По словам Емельянова, участники партийной конференции также определили кандидатов в депутаты органов местного самоуправления Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Каменска-Шахтинского, Донецка, Волгодонска, Шахт, Гуково и Зверево. Как отметил собеседник агентства, на сентябрьских выборах партия рассчитывает получить по несколько мест в каждом муниципалитете региона.

Региональное заксобрание назначило выборы губернатора Ростовской области на 13 сентября. В этот же день состоятся выборы в городскую думу, органы местного самоуправления ряда городов и районов области, а также дополнительные выборы в заксобрание региона по двум округам.