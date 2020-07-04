Эксперт: протесты в США стихают, но говорить об их завершении пока нельзя

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Протестное движение за права афроамериканцев в Соединенных Штатах притихло, но говорить о его завершении пока нельзя, поскольку причины его возникновения остаются. Такое мнение выразил в субботу в беседе с ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Говорить о завершении протестного движения, конечно, нельзя, потому что не устранены те причины, которые породили это движение. Эти причины в общем-то не столько расовые, сколько социальные. Это вопрос социального неравенства, поляризации, фрагментации американского общества, что отражается в том числе на политической борьбе, которая там сейчас идет", - сказал эксперт.

По его словам, "можно говорить о затухании уличной протестной активности, но, поскольку проблемы остаются, нельзя исключать каких-то новых эксцессов, может быть, в иных формах и с другим составом участников". "Но говорить о том, что проблема решена, было бы, как минимум, преждевременно", - добавил Кортунов.

В США будут стремиться минимизировать возможность повторения такой ситуации. "Идет довольно большая работа по реформе полицейской службы, сейчас во многих штатах в превентивном порядке демонтируют памятники конфедератам, чтобы не давать повода для раздражения. По всей видимости, будут предпринимать и другие шаги", - сказал эксперт, указав, что очень много будет зависеть и от исхода предстоящих в США президентских выборов.

"Если победит [Джо] Байден, то тут, скорее всего, будет возвращение к каким-то принципам социальной политики периода [экс-президента США Барака] Обамы: будут увеличены социальные пособия, будет, по всей видимости, увеличена налоговая нагрузка на богатых, то есть, будет происходить перераспределение национального богатства в пользу наименее защищенных слоев общества. Это будет иметь свои негативные последствия, скорее всего, какие-то проблемы и с финансовыми рынками, возможно, с экономическим ростом", - пояснил аналитик.

Если же президент США Дональд Трамп останется у власти, продолжил эксперт, то, вероятно, он продолжит нынешнюю политику. "Главное - это экономический рост, который, по мнению Трампа и его команды, должен привести к уменьшению социальных проблем, поскольку "прилив поднимает все лодки", - пояснил он.

По мнению Кортунова, пока рано говорить, какова будет ситуация с протестами в будущем, поскольку "очень много зависит от того, что произойдет 3 ноября". Аналитик также обратил внимание, что протестное движение станет еще одной разделительной линией в избирательной кампании в Соединенных Штатах. "Левые станут более левыми, правые станут более правыми. Раскол американского общества, к сожалению, скорее всего, пока что будет углубляться", - отметил аналитик.

Борьба за 20%

Эксперт отметил и влияние протестов на шансы Трампа на победу на выборах. "Традиционно, если говорить об афроамериканцах, они Трампа никогда не поддержат. Порядка 87-88% голосовали за Клинтон в 2016 году, и в этом смысле Трампу даже трудно бороться. Есть, конечно, какое-то число консервативных афроамериканцев, которые поддержат республиканскую партию, которые, может быть, даже голосовали за Трампа, но это - незначительное меньшинство, - сказал он. - Поэтому в этом смысле для Трампа мало что изменилось".