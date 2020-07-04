Эксперт: протесты в США стихают, но говорить об их завершении пока нельзя

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Протестное движение за права афроамериканцев в Соединенных Штатах притихло, но говорить о его завершении пока нельзя, поскольку причины его возникновения остаются. Такое мнение выразил в субботу в беседе с ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
"Говорить о завершении протестного движения, конечно, нельзя, потому что не устранены те причины, которые породили это движение. Эти причины в общем-то не столько расовые, сколько социальные. Это вопрос социального неравенства, поляризации, фрагментации американского общества, что отражается в том числе на политической борьбе, которая там сейчас идет", - сказал эксперт.
По его словам, "можно говорить о затухании уличной протестной активности, но, поскольку проблемы остаются, нельзя исключать каких-то новых эксцессов, может быть, в иных формах и с другим составом участников". "Но говорить о том, что проблема решена, было бы, как минимум, преждевременно", - добавил Кортунов.
В США будут стремиться минимизировать возможность повторения такой ситуации. "Идет довольно большая работа по реформе полицейской службы, сейчас во многих штатах в превентивном порядке демонтируют памятники конфедератам, чтобы не давать повода для раздражения. По всей видимости, будут предпринимать и другие шаги", - сказал эксперт, указав, что очень много будет зависеть и от исхода предстоящих в США президентских выборов.
"Если победит [Джо] Байден, то тут, скорее всего, будет возвращение к каким-то принципам социальной политики периода [экс-президента США Барака] Обамы: будут увеличены социальные пособия, будет, по всей видимости, увеличена налоговая нагрузка на богатых, то есть, будет происходить перераспределение национального богатства в пользу наименее защищенных слоев общества. Это будет иметь свои негативные последствия, скорее всего, какие-то проблемы и с финансовыми рынками, возможно, с экономическим ростом", - пояснил аналитик.
Если же президент США Дональд Трамп останется у власти, продолжил эксперт, то, вероятно, он продолжит нынешнюю политику. "Главное - это экономический рост, который, по мнению Трампа и его команды, должен привести к уменьшению социальных проблем, поскольку "прилив поднимает все лодки", - пояснил он.
По мнению Кортунова, пока рано говорить, какова будет ситуация с протестами в будущем, поскольку "очень много зависит от того, что произойдет 3 ноября". Аналитик также обратил внимание, что протестное движение станет еще одной разделительной линией в избирательной кампании в Соединенных Штатах. "Левые станут более левыми, правые станут более правыми. Раскол американского общества, к сожалению, скорее всего, пока что будет углубляться", - отметил аналитик.
Борьба за 20%
Эксперт отметил и влияние протестов на шансы Трампа на победу на выборах. "Традиционно, если говорить об афроамериканцах, они Трампа никогда не поддержат. Порядка 87-88% голосовали за Клинтон в 2016 году, и в этом смысле Трампу даже трудно бороться. Есть, конечно, какое-то число консервативных афроамериканцев, которые поддержат республиканскую партию, которые, может быть, даже голосовали за Трампа, но это - незначительное меньшинство, - сказал он. - Поэтому в этом смысле для Трампа мало что изменилось".
Важной для нынешнего президента США, по мнению Кортунова, является позиция примерно 20% американцев, которые не имеют четких предпочтений. "Борьба идет за эти 20%", - сказал аналитик.
"Они могут проголосовать и за республиканцев, и за демократов, в зависимости от складывающейся обстановки, от того, как они оценивают какие-то конкретные шаги руководства страны", - считает эксперт. По его мнению, "Трамп в некоторой степени потерял поддержку этой промежуточной группы". Кортунов подчеркнул, что у действующего президента есть примерно 40-42% избирателей, которые будут за него голосовать при любом раскладе, независимо от складывающейся ситуации.
Все еще может измениться
По словам гендиректора Совета по международным делам, "в ходе кризиса демократы выиграли по очкам", однако это не означает, что им удастся сохранить преимущество до ноября. "Возможны какие-то изменения, например, с нынешней проблемой может перевесить успех Трампа в борьбе с коронавирусом, его действия будут восприниматься как успех к ноябрю, - пояснил аналитик. - Осенью в Соединенных Штатах может начаться довольно быстрый экономический рост. Это тоже может быть фактором, который будет работать на Трампа".
"Конечно, волнения, коронавирус и экономический кризис затруднили положение Трампа и снизили шансы на его переизбрание, но, тем не менее, "списывать" его было бы преждевременно. Все еще может измениться", - считает Кортунов.
Аналитик также обратил внимание, что "у действующего президента всегда есть много рычагов, которые он может использовать, чтобы отыграть ситуацию, особенно, если учесть, что его соперник, мягко говоря - не самый харизматичный политик, и у него много своих собственных уязвимых мест".
"Да, произошло изменение соотношения сил, но я бы не стал уверенно предсказывать поражение Трампа в ноябре", - заключил собеседник ТАСС.
Протесты в США
Массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и произвола полиции вспыхнули во многих районах США из-за смерти в Миннеаполисе после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, был введен комендантский час. Затем в ряде американских городов протестующие принялись сносить памятники различным историческим личностям, в том числе Христофору Колумбу, открывшему для европейцев Новый Свет.