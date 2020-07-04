В МИД заявили, что Россия продолжает строго придерживаться моратория на ядерные испытания

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия продолжает строго придерживаться моратория на ядерные испытания и выполнять положения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) несмотря на то, что соглашение не вступило в силу. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с докладом США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).

В дипведомстве отметили, что "ожидаемо не подкрепляются какими-либо доказательствами американские претензии, что Россия якобы нарушила мораторий на ядерные испытания, проводя ядерные эксперименты, не соответствующие американским стандартам "нулевой мощности". "Причем сами американцы признаются, что не знают ни о количестве таких экспериментов в 2019 году, ни о том, проводились ли они вообще. Подчеркиваем: Россия, исходя из своих международных обязательств, не должна следовать никаким "стандартам США" в области ядерных испытаний", - добавили в дипведомстве.

"Официально подтверждаем, что Россия продолжает строго придерживаться объявленного моратория на ядерные испытания, а также выполнять положения ДВЗЯИ в части запрещения испытаний несмотря на то, что Договор не вступил в силу, - указали в министерстве. - В отличие от США мы ратифицировали его 20 лет назад и успешно выполняем. При этом исходим из того, что любые разногласия в отношении критериев соблюдения соответствующих обязательств могут и должны быть урегулированы в рамках ДВЗЯИ после его вступления в силу". "До тех пор пока США не ратифицировали данный Договор, обсуждать с представителями этой страны проблематику соблюдения обязательств в области запрета ядерных испытаний считаем контрпродуктивным", - подчеркивается в комментарии.

Как указали на Смоленской площади, "инсинуации вброшены, как представляется, для того, чтобы отвлечь внимание от ДВЗЯИ". В МИД отметили, что "отказавшись от ратификации договора американская сторона поставила его на грань полного развала". "Впечатление такое, что Вашингтон готовит мировую общественность к отказу от пока еще действующего в США добровольного моратория на ядерные испытания и, как следствие, к полному разрушению ДВЗЯИ", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, в МИД РФ обратили внимание, что "на абсолютно ложных "посылах" строятся утверждения, касающиеся мнимого несоблюдения Россией обязательств по Договору между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия 1974 года, в соответствии с которым сторонам надлежит информировать друг друга о проводимых ядерных испытаниях".