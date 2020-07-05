Путин рассказал о "мине замедленного действия" в советской конституции

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Право выхода республик из Советского Союза было миной замедленного действия, Россия должна избежать подобных ошибок. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Он отметил, что в советской конституции был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава СССР. "Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза", - сказал Путин, подчеркнув, что эта норма повторялась и в последующих конституциях СССР. "Разумеется, подобных вещей мы должны избежать", - сказал глава государства.

"Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", - заключил российский лидер.