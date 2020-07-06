Единороссы обсудят изменение законодательства после внесения поправок в конституцию

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в понедельник проведет расширенное заседание совета руководителей фракций партии, на котором в том числе будет обсуждаться законодательная работа после внесения поправок в Конституцию РФ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Единой России", Медведев "подведет итоги работы партии в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию". Там также уточнили, что в ходе заседания будут обсуждаться "изменения в законодательстве, необходимые для реализации поправок, и новые задачи, которые стоят перед партией и ее региональными отделениями".

По данным пресс-службы, в заседании примут участие руководители фракций "Единой России" в законодательных собраниях и представительных органах административных центров субъектов Федерации, а также секретари региональных отделений партии и представители общественных штабов по контролю и наблюдению за ходом общероссийского голосования.

Поправки в Конституцию РФ

Поправки в Конституцию РФ, одобренные гражданами в ходе общероссийского голосования, официально вступили в силу с 4 июля. По итогам голосования, изменения в основной закон поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%, итоговая явка на голосовании составила 67,97%.

В конституцию были внесены в общей сложности 206 изменений. Они в том числе закрепляют на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяют полномочия парламента, вводят ряд ограничений для высших должностных лиц, устанавливают приоритет российской конституции над требованиями международного законодательства, закрепляют роль и статус Госсовета, а также предусматривают не более двух президентских сроков с уточнением, что действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет вновь баллотироваться на пост президента.

В пятницу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева отметила, что после изменения конституции необходимо уточнить не менее 650 законов и уставов регионов. Также, по ее оценке, в связи с принятием поправок корректировки потребуют не менее 150 постановлений правительства РФ.

Как отметил другой сопредседатель группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, законопроекты для реализации положений обновленной после голосования конституции "во многом уже готовы и в ближайшее время будут внесены в Госдуму".

Еще один сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что изменения в законодательстве затронут социальную сферу, вопросы здравоохранения, науки и культуры, организации единой публичной власти, вопросы государственной и муниципальной службы, законодательство о выборах, вопросы обороны, безопасности и неприкосновенности территорий, а также развития предпринимательства, некоммерческой деятельности и гражданского общества. По его словам, для претворения поправок в жизнь "необходима слаженная работа всей системы публичной власти".