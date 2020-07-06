Восемь человек выдвинулись в качестве кандидатов на должность главы Пермского края

ТАСС, 6 июля. Восемь кандидатов представили документы в краевую избирательную комиссию, необходимые для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Пермского края. Об этом сообщается в понедельник на странице регионального избиркома в Instagram.

"Завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора Пермского края. Всего документы на выдвижение представили восемь кандидатов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице избиркома.

Уточняется, что речь идет о врио главы Пермского края Дмитрии Махонине, который заявился в порядке самовыдвижения. Также документы подали Евгений Козлов, выдвинутый избирательным объединением "Патриоты России", Александр Репин, выдвинутый избирательным объединением "Справедливая Россия", Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от Коммунистической партии Российской Федерации, Павел Панков в порядке самовыдвижения, Андрей Михеев от Российского объединенного трудового фронта, а также Филипп Чернышев в порядке самовыдвижения.

"В соответствии с законом в настоящее время по сведениям, представленным каждым кандидатом, будут проводиться проверочные мероприятия", - сообщил избирком региона.

Шестого февраля президент РФ Владимир Путин назначил экс-начальника управления контроля ТЭК в Федеральной антимонопольной службе России Дмитрия Махонина врио главы Пермского края, на посту руководителя края он сменил Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России. Пост врио Махонин будет занимать до вступления в должность нового избранного руководителя Пермского края. Прием документов на следующий этап - регистрацию кандидатов - пройдет до 29 июля, они должны заручиться поддержкой не менее 6% депутатов муниципальных округов, а самовыдвиженцы еще должны собрать подписи избирателей - 1% от общего числа, это примерно 20 тыс. жителей региона. Кроме того, Пермский край - один из трех регионов в России, где проводится эксперимент по сбору подписей за кандидата через портал госуслуг, таким образом можно получить до 25% подписей.