Медведев заявил, что практику онлайн-голосования нужно максимально развивать

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Опыт электронного голосования доказал свою эффективность и востребованность, эту практику нужно максимально развивать. Такое мнение высказал в понедельник зампред СБ РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на расширенном заседании совета руководителей фракций партии.

Он отметил, что общероссийское голосование по поправкам в конституцию проводилось в том числе и в режиме онлайн, что "точно можно считать передовой практикой". Медведев также напомнил, что "Единая Россия" успешно применила электронное голосование на своих праймериз в этом году.

"Считаю, что этот опыт нужно максимально развивать, он доказал и свою эффективность, и свою востребованность, при этом, конечно, обращая самое пристальное внимание на обеспечение безопасности личных данных, на соблюдение всех правил избирательного законодательства", - сказал председатель партии единороссов.

Удачная практика

Медведев считает удачной практику проведения голосования по поправкам к конституции в течение нескольких дней.

"Центризбирком принял все меры для того, чтобы голосование прошло в максимально безопасных и комфортных условиях. То, что оно длилось в течение недели, многим было удобнее, это была единственная возможность, чтобы дать возможность проголосовать всем с учетом того, что коронавирус, к сожалению, еще не полностью побежден в нашей стране", - сказал Медведев на расширенном заседании Совета руководителей фракций. Сам председатель партии проголосовал в первый возможный для этого день.

Он напомнил, что "Единая Россия" участвовала в разработке текста поправок, ее представители вошли в состав рабочей группы, эксперты присылали предложения со всей страны. "Многие из тех поправок, которые вошли в конституцию с учетом изменений, были внесены именно нашей партией", - отметил председатель "Единой России". Он считает, что "важным этапом стала поддержка поправок представительными органами в регионах". "Эта задача стояла главным образом перед "Единой Россией", так как почти во всех законодательных собраниях регионов страны наша партия имеет большинство", - отметил Медведев, добавив, что "в итоге все 85 субъектов дали свое одобрение".

"Мы вели работу по информированию граждан, мобилизовали партийную сеть, все отделения, все депутаты работали, чтобы донести до каждого человека, до всех, кто интересовался этой темой, смысл и значимость поправок", - констатировал председатель партии. По его мнению, высокая явка на голосовании говорит о том, что "эта работа была проведена успешно". Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" "тщательно следила за чистотой выборов, воспользовалась правом предлагать кандидатуры на роль наблюдателей, в итоге на многих избирательных участках работали единомышленники партии, которые справились с задачей".

На нынешней встрече, которая проходит в режиме видеоконференции, председатель партии предложил обсудить, "что еще предстоит сделать для развития поправок, для воплощения их в законодательное поле". "Цель этих поправок, прежде всего в том, чтобы дополнительно способствовать закреплению ряда положений в конституции, обеспечить достойную жизнь людей по всей стране, повысить эффективность государственного управления", - отметил Медведев. Он поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, членов избирательных комиссий и наблюдателей за большую работу.

Ответственность партии

Как отметил Медведев, депутаты от "Единой России" должны в кратчайшие сроки приступить к подготовке изменений в законодательство для реализации принятых поправок в конституцию.

"Прошу наших коллег по партии, по нашей фракции в Госдуме в кратчайшие сроки начать работу по подготовке и внесению изменений в законодательство для обеспечения всесторонней реализации изменений в Конституцию РФ", - сказал Медведев, добавив, что необходимо будет скорректировать и законодательство субъектов Федерации. Зампред СБ РФ подчеркнул, что сейчас это абсолютный приоритет.

Как отметил председатель партии, на "Единой России" лежит основная ответственность за законодательное обеспечение поправок в конституцию. "Изменения коснутся многих сфер, в том числе семейной сферы, трудового законодательства, здравоохранения, образования, системы государственного управления, экологии", - перечислил Медведев.

По его словам, это нужно синхронизировать с обновлением идеологических и программных документов партии. "Принятые поправки должны стать основой для всей нашей дальнейшей деятельности, они должны быть заложены и в программу "Единой России" на предстоящих выборах в сентябре", - сказал председатель партии.

Он добавил, что нужно актуализировать все региональные и федеральные программы и проекты единороссов, а также обсудить имеющиеся у граждан предложения, в том числе у тех, кто голосовал против поправок в конституцию. "Мы должны, пользуясь нашим влиянием, убеждать их в том, что представители государственной власти будут работать лучше на всех уровнях", - подчеркнул Медведев.