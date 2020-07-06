В ГД готовы к широкому обсуждению законопроектов по реализации поправок к конституции

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Фракция "Единой России" в Госдуме готова организовать широкое обсуждение законодательных изменений по итогам голосования по поправкам к конституции, заявил ее лидер Сергей Неверов в ходе расширенного заседания Совета руководителей фракций в понедельник.

"Законодательные инициативы по реализации поправок к конституции страны должны пройти широкое обсуждение с участием представителей гражданского общества, экспертами, лидерами общественного мнения, трудовыми организациями. Мы во фракции готовы организовать такую дискуссию на площадках в Госдуме", - отметил Неверов.

По его словам, также важно провести широкое обсуждение темы в законодательных органах власти в субъектах. В качестве примера Неверов привел недавнее рассмотрение поправок в Трудовой кодекс в части удаленной работы, которое прошло в большинстве региональных парламентов, и обсуждение поправок к конституции. "Большое количество людей участвовали в этих процессах, это говорит в первую очередь о заинтересованности граждан, важности для людей чувствовать себя вовлеченными", - подчеркнул Неверов.

ЦИК РФ ранее принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.