Комиссия СФ по защите госсуверенитета намерена представить ежегодный доклад 15 июля

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ намерена представить ежегодный доклад на пленарном заседании 15 июля, сказал в понедельник на заседании комитета палаты по международным делам глава комиссии Андрей Климов.

"Очередной ежегодный доклад комиссии мы будем представлять в июле. Комиссия будет заседать сегодня в 16:00, мы утвердим окончательно структуру доклада, прошу коллег поставить вопрос о включении в повестку дня нашего пленарного заседания 15 июля вопрос о ежегодном докладе комиссии с моим выступлением по этому вопросу", - пояснил Климов.

Ранее сенатор заявлял, что комиссия намерена дать политическую оценку попыткам вмешательства извне в процесс голосования по Конституции РФ и может рекомендовать внести изменения в законодательство по итогам обсуждения таких случаев. По словам Климова, в комиссии была создана мониторинговая группа по выявлению признаков внешнего вмешательства в конституционный процесс за прошедшие пять месяцев (с момента начала работы над поправками). В ранее озвученном заявлении от имени комиссии говорилось "об установленных попытках проведения провокаций" внутри страны "силами лиц, на которых Вашингтон и его соучастники решили сделать ставку в своем антироссийском плане".

В частности, комиссия упоминала такие виды вмешательства, как дезинформация россиян в связи с предстоящим голосованием по линии западных СМИ-иноагентов, массовое распространение фейков в социальных сетях и иными способами, подстрекательство к совершению противоправных деяний в связи с голосованием, включая фабрикацию нарушений избирательного законодательства, кибератаки, провокации несанкционированных уличных акций.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду, 1 июля. Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.