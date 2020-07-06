МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову ничего не известно о якобы возможности вхождения ДНР и ЛНР в состав РФ.

"Что касается каких-то шагов де-факто в сторону России, то мне об этом ничего не известно, какой-либо информацией на этот счет я не располагаю", - сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие публикации в ряде СМИ.

Ситуация в Донбассе

Ситуация на юго-востоке Украины по-прежнему существенно не приближается к урегулированию, заявил Песков.

"Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению двух самопровозглашенных республик (ЛНР и ДНР), и будет продолжать это делать, потому что, к сожалению, мы по-прежнему существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины", - сказал он.

Переговоры не продвинулись

Кремль констатирует, что представителям "нормандской четверки" вновь не удалось продвинуться в решении имеющихся проблем не по вине России.

"Действительно, состоялись контакты на уровне советников глав государств "нормандской четверки", мы уже слышали заявления [заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия] Козака о том, что не удалось существенно продвинуться, и действительно здесь можно еще раз повторить, что в очередной раз не удалось продвинуться не по вине российской стороны", - заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "никто никакие ультиматумы" Украине по подготовке изменения конституции не ставил. "Но то, что уже давным-давно эта работа должна была быть проделана и давным-давно Украина должна была выполнить неоднократно взятые ранее на себя обязательства, это очевидный факт, который вряд ли кто-то сможет отрицать", - указал Песков.

Политические советники глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) встречались в пятницу в Берлине, чтобы попытаться сдвинуть с мертвой точки застопорившийся процесс урегулирования в Донбассе. Переговоры продолжались более 10 часов, после них Козак заявил, что не осмелится говорить о прорыве. По его словам, состоялся сложный и обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.