Песков заявил, что даты саммита "пятерки" СБ ООН пока не определены

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Даты проведения саммита "пятерки" стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция) пока не определены. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока дат нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, когда состоится конференция "пятерки".

23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста президент России Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит пятерки постоянных членов СБ ООН. Как сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, "пятерка" размышляет над тем, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Министр пояснил, что с этой целью согласовано проведение видеоконференции, обсуждается дата ее проведения.

25 июня на видеоконференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что саммит "пятерки" СБ удастся провести до конца сентября.