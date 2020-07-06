Песков назвал сообщения о планах вторжения России на Украину абсолютной глупостью

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма.

"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулирования ситуации на юго-востоке [Украины]", - заявил журналистам в понедельник Песков. Таким образом он ответил на вопрос, есть ли у РФ планы по вторжению из Крыма на юг Украины для того, чтобы Крым мог получать воду из Днепра.

Песков обратил внимание на то, что руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который высказывался на данную тему, не является представителем РФ. "Алексей Чеснаков, с которым мне довелось работать вместе не один год в администрации президента, действительно в свое время был сотрудником администрации президента. Сейчас он таковым не является, скорее, - очень талантливым и очень осведомленным российским экспертом, но его нельзя называть российским представителем", - объяснил пресс-секретарь главы государства.