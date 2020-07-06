Медведев поздравил Назарбаева с 80-летием

НУР-СУЛТАН, 6 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летием, отметив его роль в активизации двустороннего партнерства. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба первого президента Казахстана.

"Собеседник поздравил елбасы [лидера нации] с юбилеем, пожелав отменного здоровья, неисчерпаемых жизненных сил и дальнейшей реализации планов по развитию Казахстана. Дмитрий Медведев отметил, что статус лидера нации позволяет Нурсултану Назарбаеву вносить свой уникальный вклад в обеспечение преемственности как в многоплановом взаимодействии Казахстана и России, так и на интеграционном направлении", - говорится в сообщении.

Назарбаев поблагодарил собеседника за теплые слова и подчеркнул значимость продолжения совместной работы, в том числе по линии советов безопасности и правящих партий двух стран - "Нур Отан" ("Свет Отечества") и "Единой России". Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

6 июля Назарбаеву исполнилось 80 лет. В Казахстане 6 июля отмечают государственный праздник - День Столицы. Назарбаев, бессменно руководивший республикой на протяжении почти трех десятков лет, 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы государства. При этом он сохранил за собой посты председателя Совета безопасности страны, правящей партии, члена Конституционного совета, председателя Ассамблеи народа Казахстана, а также имеет статус почетного сенатора.