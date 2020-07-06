Захарова надеется, что потенциал сотрудничества РФ, КНР и США еще даст о себе знать

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Москва, Пекин и Вашингтон могут работать без конфронтации, поэтому в МИД РФ надеются, что потенциал этого "треугольника" еще даст о себе знать в конструктивном плане. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По ее словам, эта тема появилась не сегодня. "Отношения Москвы, Пекина и Вашингтона очень интересные, очень сложные. По ним, мне кажется, можно изучать историю международных отношений, - отметила Захарова. - Я читала об этом "треугольнике", разбирая папину библиотеку, затем в институте, а затем уже на работе. И я всегда думала, что после преодоления времен явной конфронтации, XXI век даст этому "треугольнику" возможность работать на совершенно другом интеллектуальном уровне".

"Хочется надеяться, что потенциал, который есть у этого "треугольника", еще даст о себе знать с конструктивной стороны, - продолжила дипломат. - Честно говоря, еще три-четыре года назад представить такой уровень конфронтации между Вашингтоном и Пекином - торговые войны, санкции, запретные списки - было невозможно. Это, конечно, возможно было прогнозировать, но не в том качестве, в котором мы сегодня это наблюдаем".

Захарова также поделилась своими первыми впечатлениями от Пекина. "Я приехала туда с родителями в день своего шестилетия, - вспоминает она. - Все было серое, тусклое, машин практически не было, продуктов минимальное количество. Меня поразил контраст между мощью культуры, которая была внутри Китая, и его внешней серой оболочкой. А познать Китай, понять его людей, их культуру и психологию, мне помогла мама".