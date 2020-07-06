Медведев: Казахстан благодаря Назарбаеву завоевал авторитет на международной арене

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Казахстан благодаря первому президенту Нурсултану Назарбаеву стал государством с сильной экономикой и завоевал авторитет на международной арене. Об этом написал в своем аккаунте в социальной сети "Вконтакте" замглавы Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, сообщив, что позвонил в понедельник Назарбаеву, чтобы поздравить его с 80-летним юбилеем.

"Знаю Нурсултана Абишевича как настоящего патриота своей страны. Благодаря ему в Казахстане были проведены масштабные преобразования во всех сферах жизни, государство построило сильную экономику, завоевало авторитет на международной арене", - отметил Медведев.

По его словам, Назарбаев, "стоявший у истоков евразийской интеграции, всегда был привержен углублению сотрудничества Казахстана и России, выступал за развитие гуманитарных связей между нашими народами". Замглавы СБ РФ добавил, что "Назарбаев на посту главы Совета безопасности Казахстана продолжает служить своей родине".

Медведев пожелал первому казахстанскому президенту крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

Ранее пресс-служба Назарбаева сообщила об этой телефонной беседе с Медведевым. Назарбаев поблагодарил собеседника за теплые слова и подчеркнул значимость продолжения совместной работы, в том числе по линии Советов безопасности и правящих партий двух стран - "Нур Отан" ("Свет Отечества") и "Единой России".

6 июля первому президенту Казахстана исполнилось 80 лет. В республике 6 июля отмечают государственный праздник - День столицы. Назарбаев, бессменно руководивший Казахстаном на протяжении почти трех десятков лет, 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы государства. При этом он сохранил за собой посты председателя Совета безопасности республики, правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), члена Конституционного совета, председателя Ассамблеи народа Казахстана, имеет статус почетного сенатора.