Захарова назвала чушью распространенные в интернете слухи о своей семье

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману опровергла слухи об иностранном гражданстве у членов ее семьи и родах в Соединенных Штатах.

"Этих фейков и какой-то чуши, которая встречается в информационном пространстве, огромное количество, - сказала она в понедельник. - <…> Этого запускается очень много. Но, когда ты выступаешь на международных конференциях и говоришь о том, что надо бороться с фейками, - это одно, а второе - это с ними жить и как-то сосуществовать".

Дипломат обратила внимание на циркулирующие в разного рода медиа слухи о ее семье и карьере, которые, по ее словам, оторваны от реальности. В частности, Захарова опровергла слухи о родах в США, о наличии зарубежных паспортов и вида на жительство у членов ее семьи и о том, что ее мать якобы является российским консулом.

"Важно отметить, что, даже если есть информационный ресурс, социальные сети, возможность дать оперативно интервью, ответить на вопросы, это все тонет в потоке фейков, тем более если за этим кто-то стоит", - подчеркнула дипломат.