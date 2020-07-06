Руслан Шаков назначен министром труда КЧР

ЧЕРКЕССК, 6 июля. /ТАСС/. Бывший глава Хабезского района Карачаево-Черкесии Руслан Шаков назначен министром труда и социального развития региона. Об этом в понедельник сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Сегодня назначил нового министра труда и социального развития Карачаево-Черкесии Руслана Айсовича Шакова, который до этого назначения работал главой администрации Хабезского муниципального района. Новое социальное направление, за которое теперь ответственен Руслан Айсович, - крайне серьезная позиция и один из основных государственных приоритетов. Реализация приоритетных национальных проектов, социальная поддержка различных категорий граждан, в том числе семей с детьми, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, - неполный перечень задач, которые новому министру необходимо решать во взаимодействии с федеральными органами власти, муниципалитетами, конечно, коллективом министерства", - написал Темрезов.

Он отметил, что опыт работы Шакова в качестве главы района будет полезен на новой должности. "Убежден, что его профессиональные знания, управленческий опыт и, самое главное, умение вести диалог с людьми помогут в работе в должности министра труда и социального развития. Желаю Руслану Айсовичу успехов и в ближайшее время жду от него предложений по качественному развитию всех направлений работы министерства", - заключил глава республики.

Руслан Шаков родился 9 сентября 1956 года. В марте 2019 года был назначен главой администрации Хабезского района. До этого работал врио заместителя руководителя республиканского управления Федерального казначейства.