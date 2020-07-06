Избирком Архангельской области завершил прием документов у кандидатов на пост губернатора

АРХАНГЕЛЬСК, 6 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Архангельской области завершила прием документов от кандидатов, выдвигающихся на выборы губернатора региона. Всего документы подали восемь человек, сообщил ТАСС председатель регионального избиркома Андрей Контиевский.

"Сегодня в 18:00 мы завершили прием документов от всех выдвинувшихся кандидатов, их восемь человек. Далее будет идти проверка документов и муниципальный фильтр", - сказал Контиевский.

По его словам, для официальной регистрации кандидатам требуется собрать и предоставить в избирком подписи муниципальных депутатов: от 189 до 198 подписей, из них от 43 до 45 - депутатов городских округов и муниципальных районов в 3/4 муниципальных образований, включая Ненецкий автономный округ. Окончательный список участников избирательной гонки сформируется к концу июля.

Таким образом, всего в избирком на регистрацию подали документы 8 кандидатов: врио губернатора региона Александр Цыбульский от "Единой России", Айман Тюкина от "Зеленой альтернативы", Ирина Чиркова от "Справедливой России", Николай Вакорин от "Партии пенсионеров за социальную справедливость", Сергей Пивков от ЛДПР, Андрей Есипов от "Коммунистической партии социальной справедливости", Юрий Шевелев от партии "Добрых дел" и Олег Мандрыкин от партии "Яблоко". В Архангельском обкоме КПРФ ТАСС рассказали, что партия не будет участвовать в выборах главы региона.

Архангельское областное собрание депутатов 10 июня утвердило дату выборов губернатора региона, они пройдут в единый день голосования - 13 сентября 2020 года.

Сейчас пост врио главы региона занимает Александр Цыбульский, он был назначен 2 апреля 2020 года после отставки предыдущего губернатора Игоря Орлова. До этого Цыбульский возглавлял Ненецкий автономный округ.