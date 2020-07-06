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Избирком Брянской области завершил прием документов на участие в выборах губернатора

Выборы пройдут 13 сентября

ТАСС, 6 июля. Избирательная комиссия Брянской области 6 июля завершила прием документов от представителей партий на участие в выборах губернатора, которые назначены на 13 сентября 2020 года. Всего на эту должность претендуют шесть человек, сообщили ТАСС в избиркоме.

"Сегодня в 18:00 завершился прием документов на участие в выборах губернатора. Всего они поступили от шести человек, в том числе сегодня от представителя Интернациональной партии России Сергея Маслова", - сказал собеседник агентства.

Документы на участие в выборах также подали действующий губернатор Александр Богомаз, выдвинутый "Единой Россией", представители КПРФ Андрей Архицкий и партии "Гражданская платформа" Дмитрий Корнилов, а также Сергей Курденко от "Справедливой России", Сергей Чернышов от Казачьей партии Российской Федерации.

Выборы губернатора в Брянской области пройдут 13 сентября 2020 года в связи с истечением полномочий Богомаза, избранного в 2015 году. Согласно региональному законодательству, кандидаты на эту должность выдвигаются партиями.

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