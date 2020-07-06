Посольство России в Британии не исключило ответа Москвы на принятие "поправки Магнитского"

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Объявление персональных санкций против 25 граждан РФ, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека, является недружественным шагом, вызывающим возмущение. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник представитель посольства РФ в Великобритании, предупредив, что Москва оставляет за собой право на ответные действия.

"Особенное возмущение вызывает включение в санкционный список представителей высшего руководства Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации, а также судей. В России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом. Нельзя допустить, чтобы в своей практической работе они оглядывались на гипотетические санкции, которые могут быть введены зарубежным государством по политическим мотивам", - сказал дипломат.

"Российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги в связи с недружественным решением Великобритании", - подчеркнул он.

По словам представителя посольства, данное решение Лондона следует в русле провозглашенной им идеи о Великобритании как "мировом лидере" в санкционном давлении на суверенные государства. "Все ответы на имеющиеся вопросы об обстоятельствах смерти Сергея Магнитского давно даны. Нынешнее британское решение со всей очевидностью рассчитано исключительно на публичный эффект", - отметил дипломат.

"Примечательно, что даже в самой Великобритании экспертное сообщество все больше склоняется к мнению о том, что санкции неэффективны с точки зрения заявляемых целей и при этом вредят двусторонним связям со странами-адресатами. Это относится и к сегодняшнему объявлению о санкциях, которое не будет способствовать улучшению российско-британских отношений", - заметил он.

О "поправке Магнитского"

6 июля глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб объявил о вступлении в силу "поправки Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Она была принята Палатой общин еще в мае 2018 года и должна была обрести законную силу после выхода Великобритании из состава ЕС, произошедшего в ночь на 1 февраля 2020 года. Поправка носит имя юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина". По мнению Лондона, упомянутые в списке люди причастны к его пыткам и смерти.

Под санкции попал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, а также судьи, следователи, сотрудники МВД РФ. Упомянутым лицам запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если таковые есть, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства. Данный список не ограничивается Россией. Всего в нем фигурируют 49 лиц и организаций, в том числе из Саудовской Аравии, Мьянмы и КНДР.