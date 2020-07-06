Слуцкий назвал бесполезной мерой санкции Великобритании в отношении руководства МВД

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Санкции Великобритании в отношении руководства Генпрокуратуры и МВД не имеют смысла, так как эти должностные лица по закону не могут вести бизнес или иметь активы в Соединенном Королевстве. Так решение британских властей в понедельник прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Введение Великобританией персональных санкций против россиян по так называемой поправке Магнитского в случае с представителями руководства Генпрокуратуры и МВД - абсолютно бесполезная мера и просто очередной русофобский бред. По российскому законодательству они не могут иметь иностранные финансовые активы или заниматься бизнесом ни на территории Соединенного Королевства, ни где бы то ни было еще. По крайней мере, пока исполняют свои полномочия", - пояснил депутат.

В целом, по словам депутата, "можно сказать, что Лондон сделал еще один шаг на пути деградации российско-британских отношений". "Глубоко убежден, что любые рестрикции, предпринятые в обход ООН, вообще являются анахронизмом, особенно в условиях все еще сохраняющейся пандемии. Ни одно государство не свернуло со своего курса только потому, что США или Великобритания размахивают "санкционной дубиной"", - заметил Слуцкий.

"В случае с Россией это точно никогда не работало и работать не будет. Тем более, что ссылки на нарушение прав человека и введение из-за этого каких-либо ограничений абсолютно противоправны. Естественно, как это и принято в дипломатической практике, Москва оставляет за собой право на ответные меры. Не сомневаюсь, что решение будет принято взвешенное, адекватное и своевременное", - резюмировал глава комитета.

Великобритания объявила в понедельник о введении персональных санкций против 25 граждан РФ, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. Среди указанных лиц председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, судьи, следователи, сотрудники МВД РФ. Упомянутым в списке лицам запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если такие есть, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства.

Данные санкции вводятся в рамках вступления в силу "поправки Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, которая была принята Палатой общин еще в мае 2018 года и должна была вступить в силу после выхода Великобритании из состава ЕС.