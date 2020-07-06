МИД РФ: в критике поправок к Конституции России проявились двойные стандарты США

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Попытка вмешательства США в голосование по поправкам к Конституции РФ с помощью подконтрольных СМИ и неправительственных организаций демонстрирует двойные стандарты Вашингтона, который постоянно безосновательно обвиняет Москву во влиянии на свою внутреннюю политику. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов, выступая в Совете Федерации на заседании комиссии по защите государственного суверенитета.

"Можем расценивать подобные действия не иначе как противоречащую международным правовым нормам попытку недобросовестного использования информационных ресурсов и неправительственных объединений с целью вмешательства во внутренние дела России, - указал он. - Парадоксально, что столь бесцеремонное вмешательство осуществляется нашими партнерами на фоне многолетних, бездоказательных обвинений в адрес Москвы в оказании влияния на внутриполитические процессы в западных странах".

"Очевидно, что наши партнеры продолжают действовать в двойных стандартах неустанно", - добавил представитель МИД РФ.

Тимохов, в частности, обратил внимание на повышенную активность, которую проявляла с марта этого года неправительственная организация со штаб-квартирой в США Human rights watch. Данное НПО публиковала материалы с критикой поправок и пыталась представить голосование по ним "политическим спектаклем, призванным обмануть население". "Все это звучит немного нелепо и лицемерно на фоне тех событий, которые сегодня разворачиваются на улицах внутриполитической жизни США", - добавил он.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.

2 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает триумфом итоги голосования по поправкам к конституции. Говоря о плане реализации изменений, за которые проголосовали россияне, он отметил, что "это вопрос будущего страны, ближайшего будущего страны". Как отметили эксперты, голосование прошло без серьезных нарушений, предельно прозрачно и легитимно. По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, жалоб о нарушениях, которые требовали бы рассмотрения на заседании Центризбиркома, не поступало.