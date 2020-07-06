Госдума призывает предотвратить ущерб собору Святой Софии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы призывают своих коллег в Великом национальном собрании (парламенте) Турции предпринять все возможные шаги, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесен изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Проект соответствующего обращения в понедельник опубликован в думской электронной базе.

"Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации обращаются к своим коллегам, депутатам Великого национального собрания Турции, в связи с рассмотрением властями Турции чувствительного для наших граждан вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле", - говорится в проекте обращения.

"Депутаты Государственной думы убеждены, что необходимо предпринять все возможные шаги для того, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесен поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба", - говорится в тексте, подготовленном комитетом по международным делам.