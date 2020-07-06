Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов. Об этом заявил в понедельник в эфире " Известий " замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замминистра отметил, что Соединенные Штаты на протяжении уже "чуть ли не десятка лет, 7-8 лет точно, идут по пути демонтажа, последовательного демонтажа разных структур, механизмов, которые имелись в отношениях между Москвой и Вашингтоном". "И в последнее время в этот разряд того, что демонтируется и отправляется, извините меня, на свалку истории американцами, все больше попадают договоры и соглашения. Это печальное развитие", - сказал Рябков.

"Мы не видим в США договороспособного партнера. Мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать, делать это путем тактики малых шагов", - добавил замглавы МИД.

6 июля представители государств - участников Договора по открытому небу (ДОН) провели в формате видеосвязи конференцию, на которой оценили последствия и порядок функционирования этого международного соглашения в связи с объявлением США о выходе из него. Российскую сторону на мероприятии представлял замглавы МИД Рябков.