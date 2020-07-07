Патрушев заявил, что диалог РФ и США по Афганистану не устраивал определенные круги

Он отметил, что американской администрацией уже неоднократно принимались решения о введении санкций против России "на основании фальшивых новостей". "Теперь же их СМИ взялись за Афганистан, по которому до настоящего момента между нашими странами был налажен регулярный диалог, что, видимо, не устраивало определенные политические круги", - сказал Патрушев.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия и США наладили регулярный диалог по Афганистану, что могло не устраивать определенные политические круги. Такое мнение в интервью еженедельнику "Аргументы и факты" высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, комментируя публикации о якобы готовности Москвы платить афганским боевикам за убийства американских военных.

"Российские и американские спецслужбы сотрудничают по широкому спектру направлений. Противодействие терроризму - эта та сфера, где есть конкретные практические результаты", - подчеркнул Патрушев. В связи с этим, продолжил он, любые утверждения о том, что Россия вступила с талибами в сговор, тем более с целью убийства американских военнослужащих, не имеют под собой никаких оснований.

"Хотелось бы верить, что в дальнейшем американские СМИ будут более ответственно подходить к своим публикациям и не станут провоцировать дополнительную напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Остается лишь надеяться, что впредь американские политические круги будут решать свои внутренние проблемы, не пытаясь заработать предвыборные очки за счет России", - сказал секретарь российского Совбеза.

"Подобный недружественный выпад в наш адрес вряд ли будет способствовать восстановлению атмосферы доверия, о котором уже не первый год заявляют не только в Москве, но и в самом Вашингтоне", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Вывод войск США из Афганистана не должен усугубить ситуацию

Войска США находятся в Афганистане легитимно, они сами должны определять сроки своего вывода. При этом важно не допустить дальнейшей деградации ситуации в этой республике, заявил Патрушев.

"Пребывание американских войск в Афганистане в настоящее время легитимно. Когда и в каком объеме выводить свой воинский контингент, должны определять сами США. При этом исходим из того, что вывод войск не должен привести к дальнейшей деградации ситуации в этой стране, что может создать дополнительные вызовы для всего региона", - заявил он.

Патрушев при этом констатировал, что "к возглавляемой Вашингтоном миссии НАТО "Решительная поддержка" остается много вопросов", а "ее цели и задачи остаются невыполненными". По его оценке, "афганские силы национальной безопасности, несмотря на миллиарды долларов, потраченные американцами на их подготовку, не справляются с поддержанием безопасности в стране".

"При этом Афганистан уверенно сохраняет статус крупнейшего в мире производителя и поставщика опиатов, обеспечивая более 80 процентов их нелегального оборота в мире. С начала проведения в 2001 году операции "Несокрушимая свобода" масштабы производства героина увеличились в этой стране в десятки раз", - подчеркнул секретарь Совбеза. Поэтому, на его взгляд, "Афганистан остается серьезным источником угроз для безопасности России и государств - членов ШОС".

Секретарь СБ РФ добавил, что Москва "будет только приветствовать реальные шаги американцев по скорейшему завершению афганского внутриполитического конфликта с целью прекращения кровопролития и запуска диалога по послевоенному обустройству страны". "Со своей стороны, Россия продолжит предпринимать последовательные шаги, направленные на оказание афганскому народу содействия в урегулировании ситуации", - сказал Патрушев.

По его словам, именно с этой целью РФ активно участвует в шестисторонних консультациях на уровне секретарей советов безопасности России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана по афганской проблематике, а также ряде других многосторонних механизмах.

Публикации об РФ и талибах безосновательны

Россия никогда не сотрудничала с "Талибаном" (запрещено в РФ), у истоков этого движения стояли именно США, заявил Патрушев.

"Если расставить все по своим местам, то именно США стояли у истоков движения "Талибан", - сказал он, отметив, что Вашингтон в 1980-х годах в рамках "одной из самых продолжительных и дорогостоящих операций в истории ЦРУ" потратил миллиарды долларов на поддержку афганских моджахедов, "которые потом составили костяк террористических сил не только в Афганистане, но и во всем регионе". "Хорошо известны откровения бывшего советника президента США по нацбезопасности [Збигнева] Бжезинского (при президенте Джимми Картере в 1977-1981 гг. - прим. ТАСС), признавшего что Вашингтон спонсировал афганских террористов в угоду собственным геополитическим амбициям", - отметил Патрушев.

"Россия, напротив, никогда не сотрудничала с "Талибаном", - подчеркнул секретарь СБ РФ, напомнив, что в 2003 году по решению Верховного суда данная группировка официально была признана в России террористической.

Комментируя публикации о якобы готовности РФ выплачивать боевикам в Афганистане денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих, Патрушев сказал, что "это нелепые утверждения". По его мнению, их могут озвучивать только те, кто плохо разбирается в обстановке в Афганистане или "намеренно искажает реальное положение дел в регионе". Речь идет не об информации, а об "безосновательных домыслах журналистов, которые уже были опровергнуты Белым домом и Пентагоном", заключил секретарь СБ РФ.

"Публикуя подобные материалы, The New York Times по сути скатывается до уровня бульварной прессы", - подчеркнул он.

Как заявил Патрушев, "действия России на афганском направлении неизменно направлены на оказание содействия центральному правительству в борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков". "Со слов американцев, они заинтересованы в том же самом. Именно поэтому Россия и в 2001, и в 2014 году в Совете Безопасности ООН поддержала ввод иностранных воинских контингентов в Афганистан", - отметил он.

О статье

26 июня газета The New York Times выступила с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяет, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности Белого дома обсуждал этот вопрос в конце марта.

Президент, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что The New York Times могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.