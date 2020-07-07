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"Единая Россия" поддержит Островского на выборах главы Смоленской области

Кандидатуру Алексея Островского выдвинула ЛДПР

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" поддержит на выборах губернатора Смоленской области, которые состоятся 13 сентября 2020 года, кандидатуру действующего главы региона Алексея Островского, выдвинутого от ЛДПР. Об этом во вторник в Новосибирске сообщил журналистам секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"Кандидатуры, которые мы утверждали [на заседании президиума генсовета партии], безусловно, будут поддержаны", - сказал Турчак, отвечая на вопрос о поддержке Островского.

Выборы губернатора Смоленской области пройдут 13 сентября 2020 года, так как истекают полномочия Алексея Островского, избранного на должность в 2015 году. Президент России Владимир Путин на встрече с Островским 27 мая 2020 года поддержал его планы вновь баллотироваться на пост главы региона. 18 июня делегаты конференции регионального отделения ЛДПР единогласно выдвинули его кандидатуру на участие в выборах.

Как сообщалось, 5 июля избирательная комиссия Смоленской области завершила прием документов от представителей партий на участие в выборах губернатора. Помимо Островского в выборах намерены участвовать Александр Бичаев - представитель партии "Коммунисты России", Андрей Митрофаненков от КПРФ, Ольга Калистратова от "Справедливой России", Виктор Степченков от Казачьей партии Российской Федерации, Виталий Клюкин от партии "За справедливость!".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурчак, Андрей АнатольевичОстровский, Алексей ВладимировичРоссияСмоленская область
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