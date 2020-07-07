"Единая Россия" поддержит Островского на выборах главы Смоленской области

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" поддержит на выборах губернатора Смоленской области, которые состоятся 13 сентября 2020 года, кандидатуру действующего главы региона Алексея Островского, выдвинутого от ЛДПР. Об этом во вторник в Новосибирске сообщил журналистам секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"Кандидатуры, которые мы утверждали [на заседании президиума генсовета партии], безусловно, будут поддержаны", - сказал Турчак, отвечая на вопрос о поддержке Островского.

Выборы губернатора Смоленской области пройдут 13 сентября 2020 года, так как истекают полномочия Алексея Островского, избранного на должность в 2015 году. Президент России Владимир Путин на встрече с Островским 27 мая 2020 года поддержал его планы вновь баллотироваться на пост главы региона. 18 июня делегаты конференции регионального отделения ЛДПР единогласно выдвинули его кандидатуру на участие в выборах.

Как сообщалось, 5 июля избирательная комиссия Смоленской области завершила прием документов от представителей партий на участие в выборах губернатора. Помимо Островского в выборах намерены участвовать Александр Бичаев - представитель партии "Коммунисты России", Андрей Митрофаненков от КПРФ, Ольга Калистратова от "Справедливой России", Виктор Степченков от Казачьей партии Российской Федерации, Виталий Клюкин от партии "За справедливость!".