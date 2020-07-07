Госдума выступила с обращением к парламенту Турции по поводу статуса собора Святой Софии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума призывает депутатов Великого национального собрания (парламента) Турции повлиять на власти страны при обсуждении изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле, а также не допустить возможное причинение ему ущерба. Текст соответствующего обращения нижняя палата российского парламента приняла на заседании во вторник единогласно.

"Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации обращаются к своим коллегам, депутатам Великого национального собрания Турции, в связи с рассмотрением властями Турции чувствительного для наших граждан вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле", - говорится в тексте. В нем указано, что речь идет "о выдающемся памятнике византийской архитектуры, мировом шедевре, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО". Кроме того, отмечают депутаты, "этот храм-музей - одна из наиболее посещаемых российскими туристами достопримечательностей Стамбула".

"Депутаты Государственной думы убеждены, что необходимо предпринять все возможные шаги, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесен поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба", - говорится в обращении. В нем особо подчеркивается, что российские депутаты "глубоко ценят дружественный характер российско-турецких отношений, которые особенно важны для народов... [РФ и Турции] в сложное время нарастающих геополитических и других противоречий, осложненных пандемией COVID-19".

Российские парламентарии просят депутатов Великого национального собрания Турции "всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию" и призвать ответственных лиц "при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в символ мира и межрелигиозного согласия".

Выступая на заседании Госдумы, глава профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что парламент Турции 7 июля, как ожидается, переизберет своим председателем Мустафу Шентопа, с которым российские парламентарии "теснейшим образом взаимодействуют и по двусторонней повестке дня, и в тех форматах, которые созданы в последние годы по инициативе Государственной думы". "Я уверен, что призывы депутатов Государственной думы прислушаться и сохранить в силе мудрое решение Мустафы Кемаля Ататюрка, тем самым сохранив Святую Софию как великий символ православного мира, будут услышаны в Анкаре", - резюмировал Слуцкий.

Обращение было поддержано всеми фракциями, при этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал документ мягким.

Ранее телеканал CNN Türk сообщил, что Государственный совет Турции провел 2 июля заседание для обсуждения вопроса о возможном изменении статуса собора Святой Софии. Обсуждение, по данным канала, продлилось всего 17 минут. По его итогам сообщалось, что решение Госсовета будет распространено в течение ближайших 15 дней. Поручение проработать вопрос об изменении статуса собора президент Турции Тайип Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, председателем которой является.

Святая София

Софийский собор в Стамбуле - памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году здание было включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.