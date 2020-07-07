Песков пообещал, что Россия ответит на санкции Британии "по делу Магнитского"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия ответит на введение Великобританией персональных санкций "по делу Магнитского" в том объеме, в котором это будет соответствовать интересам РФ. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации", - сказал представитель Кремля.

О "поправке Магнитского"

6 июля глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб объявил о вступлении в силу "поправки Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Она была принята Палатой общин еще в мае 2018 года и должна была обрести законную силу после выхода Великобритании из состава ЕС, произошедшего в ночь на 1 февраля 2020 года. Поправка носит имя юриста Hermitage Capital ("Хермитедж кэпитал менеджмент") Сергея Магнитского, который умер в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина". По мнению Лондона, упомянутые в списке люди причастны к его пыткам и смерти.

Под санкции попал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, а также судьи, следователи, сотрудники МВД РФ. Упомянутым лицам запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если таковые есть, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства. Данный список не ограничивается Россией. Всего в нем фигурируют 49 лиц и организаций, в том числе из Саудовской Аравии, Мьянмы и КНДР.