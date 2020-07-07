Песков заявил, что выступает за использование электронного голосования и в будущем

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил за продолжение использования электронного голосования.

"Все, кто воспользовался электронным голосованием, я думаю, будут выступать за то, чтобы у них была такая возможность и в будущем. Ваш покорный слуга относится к этим людям", - сказал пресс-секретарь президента РФ во вторник, комментируя обсуждение итогов общероссийского голосования по поправкам в конституцию.

Отвечая на вопрос о том, почему продолжается рекламная кампания в поддержку поправок, которые уже вступили в силу, Песков отметил, что Кремль не имеет отношения к этой кампании. "Я не знаю, кто заказчик этой рекламы", - сказал пресс-секретарь президента. Он при этом назвал естественным, что итоги голосования продолжают обсуждаться. "Сторонников абсолютной легитимности этого голосования подавляющее большинство, они излагают свою точку зрения", - заметил Песков.

Ранее Песков сообщал, что он принял участие в голосовании по поправкам к конституции в электронной форме, предварительно отправив соответствующую заявку. "Пока ехал на работу, в машине проголосовал", - рассказал пресс-секретарь президента РФ 25 июня.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск 1 июля. Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.